Mit einem Grußwort in Reimform hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) Fasnachter am Faschingsdienstag im Historischen Ratssaal empfangen. Die Veranstaltung am letzten Tag der Kampagne hat Tradition, war aber in den Jahren der Pandemie ausgefallen. „Das hat uns alle ziemlich betrübt, zumal ich doch 2019 im Reimen noch nicht ganz geübt“, reimte Seiler. Nach „Wirren, Krisen und allerlei Protest“ sei das närrische Treiben für sie „ein wahres Fest“. Zum ersten Mal verlieh die Stadtchefin den „Faschingsorden der Oberbürgermeisterin“. Der Präsident der Vereinigung badisch-pfälzischer Karnevalvereine, Jürgen Lesmeister, hatte dies angeregt. Elf Orden verlieh Seiler auf Vorschlag der Speyerer Faschingsvereine. „Auch wenn das nicht ausreicht, aber die Zahl passt ja irgendwie“, sagte die Oberbürgermeisterin, die dann aber doch noch zwei weitere Orden an Vereinsmeier verlieh. Anders als in den vorherigen Jahren zogen die Fasnachter diesmal nicht über die Maximilianstraße. Das fürs kommende Jahr wieder zu ändern, war der Wunsch vieler Anwesenden im Historischen Ratssaal.