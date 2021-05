Hartmut Oppinger, Vorsitzender des Carneval Clubs Speyer 2000, ist trotz des Corona-bedingten Ausfalls der Kampagne optimistisch.

Herr Oppinger, wie hat sich das Vereinsleben geändert?

Unser Vereinsleben ist derzeit auf null. Wir hatten intern bereits im Mai des vergangenen Jahres die Entscheidung getroffen, dass eine Kampagne 2020/21 Pandemie-bedingt leider nicht stattfinden kann. Sämtliche Aktivitäten sind weggefallen, angefangen von der Jahreshauptversammlung, unserem Frühlingsfest, über die Teilnahmen an Brezelfest, Siedlerfestumzug und Altstadtfest, bis hin zu den Veranstaltungen, die in der Kampagne stattfinden würden. Wir haben ein paar Aktivitäten gestartet, zum Beispiel einen Malwettbewerb für Kinder. Alles online und mit Preisen für die Gewinner. Im Moment läuft eine Challenge zum Tanz „Jerusalema“. Mitglieder erstellen ein Selfie-Tanzvideo, das am Fasnachtswochenende online gestellt wird. Erfreulicherweise war die Resonanz sehr groß.

Wie reagieren die Mitglieder darauf – machen sie das mit?

Unsere Mitglieder wurden frühzeitig über den Vereins-Lockdown informiert. Natürlich mit Enttäuschung, wird es aber akzeptiert.

Können Online-Angebote als Ersatz dienen?

Unserer Meinung nach sind Online-Veranstaltungen kein adäquater Ersatz. Eine Live-Prunksitzung beispielsweise mit Stimmung und Schunkeln kann dadurch nicht ersetzt werden.

Was bedeutet das finanziell für den Verein und die Mitglieder?

Natürlich fehlen auch uns gewisse Einnahmen. So ist das Altstadtfest, bei gutem Wetter, eine unserer Haupteinnahmequellen, mit der wir normalerweise Kostüme und Uniformen für unsere Aktiven, aber beispielsweise auch Orden finanzieren können. Auf der anderen Seite wurden durch rechtzeitige Absagen unserer Veranstaltungen auch Gelder wie Kosten für Räume oder Musiker eingespart. Aufgrund vorhandener Rücklagen werden wir insgesamt gesehen die Zeit finanziell „überleben“.

Wie gewinnen Sie aktuell Mitglieder?

Unser Zulauf bei der Jugend rekrutiert sich normalerweise im Training – der eine oder andere bringt immer mal neue Interessenten mit – oder bei den Veranstaltungen. Dies trifft auch für neue passive Mitglieder zu: Nach einer erfolgreichen Prunksitzung erhalten wir immer mal wieder Beitrittserklärungen. Da zurzeit weder Training noch Veranstaltungen stattfinden können, ist eine aktuelle Mitgliedergewinnung leider nicht möglich.

Welche Form der Unterstützung würden Sie sich wünschen?

Da ein kompletter Ausfall aufgrund einer Pandemie auch für uns Neuland ist, hätten wir uns anfangs etwas mehr Unterstützung in Form von Aufklärung und Tipps von Seiten unserer Dachorganisation gewünscht. Dies blieb leider aus. Von einem Antrag auf finanzielle Unterstützung wollen wir keinen Gebrauch machen, da wir der Meinung sind, dass es Vereine, Institutionen oder Einrichtungen gibt, die dies dringender brauchen.

Welche Pläne gibt es für den Weg zurück zur Normalität?

Da unser Verein in der kommenden Kampagne 2021/22 33 Jahre alt wird, hoffen wir, dass wir dieses närrische Jubiläum, nämlich „3 mal 11 Jahre“, gebührend feiern können. Es laufen schon die ersten Planungen und Vorbereitungen.

Und glauben Sie, das Niveau von vor der Krise wieder erreichen zu können?

Wir sind recht zuversichtlich, das Niveau wieder erreichen zu können.

Wie gehen Sie als Vereinsvorsitzender persönlich mit der Krise um?

Für mich persönlich ist dies, nach der 1990/91 wegen des Golfkrieges bundesweit abgesagten Kampagne, nun die zweite ausgefallene Fasnachtskampagne. Wenn man so lange Vereinsvorsitzender ist und nun mehr oder weniger zum Nichtstun verdonnert ist, fehlt natürlich einiges. Dies geht aber allen Mitgliedern so. Jedem ist klar, dass derzeit eben nichts gehen kann. Die Gesundheit aller hat absolute Priorität. Dies muss man sich immer wieder selbst vor Augen führen und auch vorleben.

