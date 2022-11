Narrenfreiheit ist den Karnevalisten in Speyer und im Umland zumindest zur Saisoneröffnung garantiert: Ihr Programm dafür steht. Die Speyerer Karnevalgesellschaft (SKG) ist der erste Speyerer Verein, der durchstartet. Am Freitag, 11. November, wird abends die neue närrische Tollität im Haus Pannonia vorgestellt. Ein Geheimnis ist bislang, wer das sein wird. „Es wird ein Knaller“, verspricht Präsidentin Eva Wöhlert. Beim Mechtersheimer Karnevalverein gibt es zwar keine Tollität, dafür aber Faschingsauftakt nach gutem Brauch: Am 11.11. um 11.11 Uhr im Vereinsheim. Am Samstagabend wird es für Pascal David aufregend. Er wird der neue Lord des Carneval Club Speyer 2000 und als solcher in der Mehrzweckhalle Speyer-Nord gekrönt.

Der Karnevalclub Otterstadt (KCO) startet am Samstagabend im Remigiushaus in seine 44. Saison. Deshalb werden die Narren in dieser Kampagne auch wieder von einer Tollität angeführt. Miriam Rüth ist für das Amt auserkoren. Im Remigiushaus gibt es am Samstag ab 11 Uhr den ersten Kartenverkauf für die Prunksitzungen 2023. Auch beim Karnevalverein Dudenhofen (KVD) gibt’s eine Jubiläumsprinzessin: Im elften Jahr des Vereinsbestehens wird am Sonntag Kathrin I. gekrönt, die beim integrierten Ordensfest im Bürgerhaus direkt erste Kontakte zu anderen Vereinen knüpfen kann. Eva I. wird den KV Uno Waldsee eine weitere Saison führen. Mit dem Ball der Prinzessin am Samstagabend in der Kulturhalle starten die Narren in die Kampagne. Im Haus Marientraut eröffnen die Burgfunken Blau-Weiß das närrische Treiben am gleichen Abend in Hanhofen.

In Speyer wartet mit dem Carnevalverein Rheinfunken ein weiterer Club ab: „Wir tasten uns mal ran“, nennt das Vize-Präsident Karlheinz Wingerter. Die erste Veranstaltung sei am 27. Januar 2023 in der Stadthalle geplant.