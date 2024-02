Öfter was Neues zu Fasnacht im Stadthaus: Für Dienstag, 13. Februar, 11 Uhr, ist ein Faschingsempfang bei Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) geplant. Wie die Verwaltung mitteilt, wird dabei erstmals der 2023 vorgestellte städtische Faschingsorden verliehen. Er gehe auf eine Idee von Jürgen Lesmeister, Präsident der Vereinigung badisch-pfälzischer Karnevalvereine, zurück. „Es werden nach Vorschlägen der Faschingsvereine elf Orden vergeben“, kündigt Sprecherin Annika Roth an. Im vergangenen Jahr war der Narrenempfang ausgefallen und stattdessen der Orden präsentiert worden, der eigentlich in einer neuen Veranstaltungsform am 11. November vergeben werden sollte. Nun wird doch wieder auf dem Empfang zum Abschluss der Kampagne gesetzt. Eine Veranstaltung der Narrengilde als Zusammenschluss städtischer Karnevalvereine, die 2019 die Oberbürgermeisterin entführt und im Altpörtel symbolisch „eingekerkert“ hatte, ist laut Stadtverwaltung bisher nicht angekündigt.