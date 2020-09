Der Garten der kurpfälzischen Sommerresidenz ist ein Gesamtkunstwerk, das sich im Lauf der Jahreszeiten stetig wandelt und immer seine Schönheit behält. Im Herbst hat der Schlossgarten seinen eigenen Reiz. Um diese Faszination ganz besonders zu erleben, verwandeln am 30. und 31. Oktober die „Fantasien der Vergänglichkeit“ den Seepferdchengarten in eine poetische Anderswelt – sie machen das Motto des Themenjahres 2020 „Unendlich schön. Monumente für die Ewigkeit“ mit Geschichten, Gesängen, Gedichten, Tanz und Theater sinnlich erfahrbar.

Die Rundgänge der „Fantasien der Vergänglichkeit“ starten am 30. und 31. Oktober jeweils um 16.30 und 19.30 Uhr. Je Rundgang haben die Gäste drei Stunden Zeit, durch den poetisch-verwunschenen Seepferdchengarten zu wandeln, bei dem es auf verschiedenen Routen durch den fantasievoll inszenierten Park geht. An einzelnen Stationen warten Künstler, Walking Acts und Ensembles mit Texten, Liedern oder Performances. Sie entführen in die Welt des Barock zwischen Vergänglichkeit und Ewigkeit, Echo und Vorahnung und bieten „unendlich schöne“ Momente. Für eine kulinarische Pause gibt es im Langen Saal des angrenzenden südlichen Zirkels ein gastronomisches Angebot. Den Schlussakkord am Ende aller Rundgänge bildet ein kleines barockes Feuerwerk.

Tickets können im Vorverkauf an der Schlosskasse erworben werden. Der Vorverkauf ist gestartet. Das Ticketkontingent ist begrenzt. Beim Kauf eines Tickets wird ein Datenerfassungsbogen ausgehändigt, der am Veranstaltungstag ausgefüllt mitzubringen ist. Die Erfassung der Daten ist laut Corona-Verordnung des Landes notwendig. Info: Telefon 062 21 65888-0, Mailto: service@schloss-schwetzingen.com