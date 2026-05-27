Aaron Mohr und Alexander Glas sind die Neuen an der Spitze des Fanfarenzugs Speyer. Der Vorsitzende Mohr steht in besonderer Beziehung zu Vereinslegende Eckhard Krieg.

Eckhard Krieg war 65 Jahre lang Stabführer des Fanfarenzugs Rot-Weiß Speyer. Im April gab er den Staffelstab weiter. Seitdem werden nicht nur die vereinseigenen Räume auf Vordermann gebracht: „Der Fanfarenzug muss modernisiert werden“, sagt Aaron Mohr. Damit schmälert er keineswegs die Leistung, die über Jahrzehnte abgeliefert wurde. Im Gegenteil. Mohr hat seit früher Kindheit daraus gelernt, denn er ist der Enkel des langjährigen Frontmanns Krieg.

Sein Opa sei auf eigenen Wunsch zurückgetreten, berichtet Mohr. Vor vier Jahren wurde der heute 30 Jahre alte Nachfolger zum Vize-Präsidenten der traditionsreichen Musikgruppe gewählt, die Speyer bei vielen offiziellen Anlässen repräsentiert. Jetzt ist Mohr zum Präsidenten und zum Stabführer aufgestiegen. Die Position ist dem Speyerer nicht fremd. Bereits mit 14 war er zwei Jahre lang vorübergehend zweiter Stabführer.

Auf die Hochstimmen hören

Die Herausforderungen an den ehrenamtlichen „Job“ sind Mohr daher bekannt. „Man muss im richtigen Zeitpunkt die Übergänge zwischen rhythmischen Wechseln anzeigen oder auch auf die Hochstimmen hören, ob die irgendwann müde werden“, nennt er Beispiele. Bei Standkonzerten müsse der Einsatz gegeben und die Grundstellung der Musikformation angezeigt werden.

„Mir macht das ganze Musikalische Spaß“, erklärt der auch bei der Fasnacht der „Vereinsmeier“ in Speyer-Nord engagierte Mohr. Im Herzen weh tut ihm ein wenig, dass er durch die neue Rolle als Stabführer nicht mehr selbst die Fanfare spielen kann. Die hat er nämlich nach dem Schlagwerk bei seinem Opa gelernt. An seinen öffentlichen Einstieg als Fanfarenzügler erinnert sich Mohr gut: „Das war 2002 in Frankreich am Tag des Finales der Fußball-WM. Damals bin ich klassisch als Knirps mit der Fahne mitgelaufen.“

Mit Alexander Glas hat der Präsident einen neuen versierten „Vize“ an der Seite. Im gleichen Alter ist der Kulturmanager bei der Stadt Speyer. Durch das neue Duo an der Spitze soll die Verjüngung des Fanfarenzugs noch besser gelingen. „Wir brauchen neue Strukturen. Es muss frischer Wind rein“, macht Glas deutlich. Seine Familie habe bei der Gründung „den halben Verein gestellt“, merkt er an. Seine Oma Lieselotte hatte immerhin acht Kinder. Seine Mutter Ursula hat sämtlichem Nachwuchs das Trommeln beigebracht. Glas selbst ist seit 2007 am Schlagwerk dabei.

Sehr viele Trommler

Auch wenn ein Fanfarenzug eine althergebrachte Tradition ist: Für die jungen Männer ist sie es wert, aufrecht erhalten zu werden. „Er gehört wie die Brezel zu Speyer“, sagt Glas. Für viele sei das Mitmachen heutzutage schwierig geworden, weiß Mohr. Er ist guter Dinge, dass es trotzdem was wird mit dem wiederbelebten Fanfarenzug. Zurzeit hat er jedenfalls allen Grund zum Optimismus: „Es gibt aktuell genug Spielleute. Vor allem an den Trommeln sind wir sehr gut aufgestellt.“ Die Fanfaren müssen aufgebaut werden. Mit mehr Werbung in eigener Sache, auch über Social Media, soll das gelingen.

Zu den reinen Bühnenstücken im Repertoire kommen 15 Märsche, die bei Umzügen während des Laufens gespielt werden können. Der Brezelfestumzug am 12. Juli ist schon wieder fest eingeplant. Zuvor ist das Schifferstadter Rettichfest an der Reihe.

Während der klassische Fanfarenzug an den musikalischen Standards festhalten möchte, soll das Repertoire der Bläsergruppe des Vereins mit neuen Liedern aufgepeppt werden. Für Mohr ganz wichtig: „Wir gehen nicht nur zu den Proben, um Musik zu machen, sondern um uns auszutauschen und die Gemeinschaft zu genießen.“

Termine

Proben donnerstags: Anfänger 18.30 Uhr, Gesamtprobe 19.30 Uhr, Vereinsheim im Armensünderweg. Info per E-Mail an fanfarenzugrotweiss.speyer@gmail.com oder Telefon 0176 20391465.