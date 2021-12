Drei Familienvorstellungen gibt es diese Woche beim Kinder- und Jugendtheater Speyer im Alten Stadtsaal, Kleine Pfaffengasse 8. Am 22. Dezember um 19 Uhr und am 26. Dezember um 15 Uhr wird der Klassiker „Der Schweinachtsmann“ gegegen und am 23. Dezember um 19 Uhr gibt es „Das letzte Schaf“. Karten sind erhältlich bei Ars Ludi, im Spei’rer Buchladen, bei Handfairlesen und im Kaufladen Speyer-Unverpackt. Weitere Informationen unter www.theater-speyer.eu, Telefon 06232 2890750 oder unter reservierung@theater-speyer.de.