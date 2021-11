Zwei Familienvorstellungen gibt es am Wochenende beim Kinder- und Jugendtheater Speyer im Alten Stadtsaal, Kleine Pfaffengasse 8. Am Samstag, 4. Dezember, 15 Uhr, wird „Himmel und Hände“, ein Stück für Menschen ab vier Jahren von Carsten Brandau in einer Inszenierung von Christina Beeck gezeigt. Am Sonntag, 5. Dezember, 15 Uhr, gibt es dann „Das letzte Schaf“, Theaterstück nach einer wahren Geschichte für Jung und Alt ab sechs Jahren von Ulrich Hub.„Himmel und Hände“ hätte im März 2020 Premiere haben sollen, wurde aber erst im Oktober vergangenen Jahres erstmals öffentlich gezeigt. Damals über nahm Regisseurin Christina Beeck eine der Rollen. Nun gibt es wieder eine Vorstellung.

„Das letzte Schaf“ konnte als Weihnachtsstück im ersten Corona-Jahr nur bei Schulvorstellungen gezeigt werden. Die erste öffentliche Vorstellung war am vergangenen Sonntag.

Karten erhältlich bei Ars Ludi, im Spei’rer Buchladen, bei Handfairlesen und im Kaufladen Speyer-Unverpackt. Weitere Informationen unter www.theater-speyer.eu, Telefon 06232 2890750 oder unter reservierung@theater-speyer.de.