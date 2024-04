Die Stadt Speyer will sich an der „Familienkarte Rheinland-Pfalz“ der Landesregierung beteiligen.

Zu dem Projekt gehören auf einer Website vorgestellte Unterstützungsangebote und Vergünstigungen für Familien mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren und Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz. „Mit einer Scheckkarte können familienfreundliche Vorteile wahrgenommen werden“, erklärt die Stadtverwaltung das Prinzip, für das sie jetzt lokale Partner sucht. „Unternehmen, Vereine, Kultur- und Bildungsinstitutionen sowie soziale Einrichtungen in Speyer mit Angeboten für Familien sind deshalb aufgerufen, sich mit einer Partnerschaft zu beteiligen“, so die Mitteilung. Sie könnten sich Profile unter www.familienkarte.rlp.de anlegen. Die Verwaltung, die eigene Informationen unter www.speyer.de/familienbildung zusammengestellt hat, rekrutiere aber auch selbst potenzielle Partner. Offizieller Start für Speyer sei erst, wenn sich „ausreichend Partnerorganisationen“ registriert hätten.