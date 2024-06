Der traditionsreiche „Familienflohmarkt“ auf dem Berliner Platz in Speyer-West findet dieses Jahr am Samstag, 15. Juni, 9 bis 13 Uhr, statt. Veranstalter sind der Stadtteilverein Speyer-West sowie der Förderverein für das Haus für Kinder St. Hedwig und das Jugendcafé Speyer-West. „Mitmachen kann jede Privatperson aus Speyer und Umgebung“, teilt der Stadtteilverein mit. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Interessierte können demnach mit ihrer Ware um 7 Uhr auf den Berliner Platz (Einfahrt bei der Apotheke) kommen und erhalten vor Ort einen Verkaufsbereich zugeteilt. Ein Stromanschluss ist der Mitteilung zufolge vorhanden, so dass auch Elektrogeräte, die zum Verkauf stehen, auf dem Markt getestet werden können.

Tische oder Ähnliches zum Auslegen der Ware müssen die Beschicker mitbringen. Die Standgebühr für einen Meter in der Breite und bis zu einer Tiefe von 60 Zentimetern belaufen sich laut Ankündigung auf 3 Euro. Für einen gewöhnlichen Tapeziertisch seien es 9 Euro. Die Einnahmen würden zu 100 Prozent für die ehrenamtliche Arbeit beider Vereine eingesetzt. Die Veranstalter bitten alle Teilnehmer darum, die für diesen Tag geltenden Verkehrshinweise am Berliner Platz zu beachten. So sei keine Einfahrt von der Kurt-Schuhmacher-Straße in die Christian-Dathan-Straße erlaubt.