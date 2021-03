Von 29. März bis 6. April wird eine „Oster-Rallye“ durch Speyer-West angeboten. Die Stadt kooperiert dabei nach eigener Mitteilung als Anbieter mit dem Stadtteilbüro Speyer-West und dem Nachbarschaftsverein der Baugenossenschaft.

Vorbild sei die „Familien-Rallye“ aus dem Mai vergangenen Jahres, so die Mitteilung. Ziel sei, Familien mit Kindern Abwechslung in der Pandemie zu bieten. Die Rallye stehe Familien aus dem gesamten Stadtgebiet offen. Es gelte, Rätsel und Mitmach-Aktionen an verschiedenen Stellen zu bewältigen, die in eine kindgerechte Osterhasengeschichte eingebunden seien. „Der Weg führt quer durch den Stadtteil, vorbei an Orten und Einrichtungen, die für Familien besonders interessant sind“, meldet die Stadt.

Sicherheitsauflagen gelten

Der Teilnahmebogen könne unter www.jufö.de heruntergeladen und ausgedruckt oder zwischen 22. März und 1. April im Stadtteilbüro West am Berliner Platz, beim Nachbarschaftsverein der GBS, in der GBS-Zentrale, im Eingangsbereich der Quartiersmensa Q+H oder bei „Sophi der Laden“ zu den jeweiligen Öffnungszeiten. Nach Ostern könne der Teilnahmebogen dann im Stadtteilbüro abgegeben werden, und Teilnehmer würden belohnt. Die Stadt betont, dass an allen Stationen die Abstandsregeln und auf Spielplätzen die Maskenpflicht einzuhalten sind.