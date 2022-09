Am 12. September werden zum fünften Mal Stolpersteine in Speyer verlegt. Sie sollen Andenken an 20 Bürger aus sechs Familien sein, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Sie lebten einst in den Häusern, vor die die Steine kommen. Die Idee zu dem dezentralen Mahnmal hatte Künstler Gunter Demnig, die Biografien der Opfer hat die Speyerer Stolperstein-Initiative recherchiert. Die RHEINPFALZ gibt ihre Ergebnisse zur Familie Marx wieder.

Der 1895 geborene Siegmund Marx aus Bödigheim/Baden heiratet 1921 in der unterfränkischen Stadt Dettelbach die gleichaltrige Bertha Steinberger. Kurz danach wird er Lehrer und Kantor im hessischen Gelnhausen. Zwei Söhne kommen zur Welt: Julius (1922 bis 1970) und Ernst (1925 bis 2007). Siegmunds ältere Brüder Isidor (1886 bis 1968) und Hermann (1890, Israel) sind gleichfalls Lehrer. Seine Schwester Clara (1893 bis 1973) heiratet einen Lehrer. Ende 1929 verpflichtet sich Siegmund Marx in die Stadt Rothenburg ob der Tauber zur dortigen jüdischen Gemeinde als Gymnasiallehrer und Kantor.

Wegen angeblicher Verleumdung zweier SA-Männer vom 12. bis zum 21. April 1933 in „Schutzhaft“ im dortigen beziehungsweise im Ansbacher Gefängnis, wird die Anklage des Sondergerichts jedoch fallengelassen. Die Familie wechselt nach Speyer, wohnt in der Maximilianstraße 31 (Haus der Witwe Hirsch). 1934 wird Siegmund Marx Mitglied des Synagogenrats.

Kontakt zur Gestapo

Der letzte Lehrer der jüdischen Gemeinde ist neben Reinhold Herz 1937 Verfasser geschichtlicher Artikel zur Speyerer Gemeinde. Im Sommer 1938 bestimmen ihn die Nationalsozialisten zum Leiter des israelitischen Altersheimes in Neustadt und als Kontakt zur Gestapo, die angeblich zeitweilig die Emigration von Kindern duldete oder förderte. Siegmund und seine Frau begleiten in dieser Zeit Kindertransporte nach Frankreich.

Nach der Pogromnacht 1938 wird auch Siegmund Marx für Wochen nach Dachau verschleppt, mit dem 13-jährigen Ernst – von den Nationalsozialisten zur Wahl zwischen beiden Söhnen gezwungen. Julius kann noch im Dezember in die Schweiz emigrieren, Ernst wird von den Eltern in einem Kindertransport nach Frankreich gebracht. Am 17. April 1939 muss das Ehepaar zu Familie Mühlhauser in die Schraudolphstraße 26 umziehen. Am 17. August 1939 meldet Siegmund Marx sich und seine Frau nach Genf ab, eventuell zum dortigen Zionistenkongress (16. bis 25. August).

In Auschwitz ermordet

Bei Kriegsbeginn werden beide Speyerer als „feindliche Ausländer“ festgesetzt: Bertha in Gurs, Siegmund in einem Arbeitslager in der Gegend von Limoges. Später nach dem Lager Les Milles deportiert, wird er über das Lager Drancy am 7. September 1942 nach Auschwitz verschleppt und ermordet. Seine Frau überlebt Gurs, schwer gezeichnet von Schlaganfall und Gedächtnisverlust. Das Schicksal Ernsts: vom französischen Internat in ein Kinderheim, vom Lager Gurs zur Résistance. Nach Kriegsende verpflichtet er sich für zwei Jahre zur französischen Armee. In Gières bei Grenoble trifft der Sous-Lieutenant im Juni 1945 zufällig auf seine Mutter. Bis zum Ende von Ernsts Wehrdienst lebt Julius mit dieser in Grenoble.

Am 6. Juni 1947 wandert die wiedervereinte Familie nach den USA aus; ein Onkel Berthas übernimmt Visa, Überfahrt und Affidavit. Julius stirbt 1970 bei einem Autounfall, Bertha 96-jährig im Jahre 1991. Ernest arbeitet in der Lebensmittelbranche, später als Teilzeit-Kantor. Seit 1978 lebt er in Louisville, Kentucky, als „religious director“ der jüdischen Gemeinde. 2000 besucht er Speyer. Im Juli 2007 stirbt Ernest Marx, betrauert von seiner zweiten Ehefrau Thelma, den Söhnen Adam Marx und David Hammer (aus erster Ehe der Frau), den Töchtern Sharon Davis und Judith Bradley sowie den Enkeln Marah, Zachary und Julie Davis, Rachel und Jacob Bradley und Andrew Hammer.