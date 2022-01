Heute vor 60 Jahren hat Elke Jäckle ihren Traummann ganz in weiß geheiratet. „Wir bewegen uns im gleichen Takt.“ Damit beschreibt sie den Zustand ihrer Ehe und bezieht sich damit nicht nur auf die Herzschrittmacher der beiden.

„Liebe besteht nicht darin, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in die gleiche Richtung blickt.“ So zitiert Elke Jäckle (80) ihr Ehe-Motto, das sie Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ entnommen hat. Die Erinnerung an den ersten Tanz mit ihrem späteren Gatten Herbert 1960 im katholischen Vereinsheim trägt sie im Herzen, das Brautkleid hängt auch 60 Jahre später noch im Schrank. Der 84-jährige Ehemann schenkt ihr seit sechs Jahrzehnten an jedem Samstag einen Blumenstrauß. Heute schmücken Rosen den Tisch der Jäckles, ein Vorgeschmack auf die diamantene Hochzeit.

Toleranz, Akzeptanz und jedem die eigenen Interessen lassen sind für die Jäckles unabdingbare Voraussetzungen für eine Ehe. „Sie managt, ich bin fürs Praktische zuständig“, so Herbert Jäckle über den Alltag in der gemütlichen Familienwohnung der Baugenossenschaft im Speyerer Westen.

Mutter stellt eine Bedingung

Pfingsten 1961 haben sich die Jäckles verlobt, ein Jahr später sollte geheiratet werden. Um überhaupt die Ehe schließen zu können, habe sie eine Volljährigkeitserklärung der Eltern vorlegen müssen, berichtet Elke Jäckle von Bedingungen, die junge Paare 1962 erfüllen mussten. „Wenn du nicht kochen kannst, darfst du nicht heiraten“, habe ihre Mutter gesagt. „In der Volkshochschule habe ich es gelernt.“ Die Küchenerfahrungen hat sie dann in der ersten gemeinsamen Wohnung in der Greifengasse angewandt. „Es schmeckt immer“, so Herbert Jäckle. Die Trauung vom damaligen Dompfarrer in der Kapelle in der Engelsgasse, die Hochzeitsreise nach Rom, das sind Höhepunkte im gemeinsamen Leben, die das Paar ebenso wenig vergisst wie Reisen zu großen Opern- und Konzerthäusern.

Elke Jäckle ist in Speyer geboren, familiäre Wurzeln hat sie in Hamburg. Er kommt aus dem Schwarzwald, ist als Zweijähriger mit den Eltern ins Schuhgeschäft der Großeltern in der Armbruststraße gezogen. Gelernt hat er Maler und Lackierer, bei der ersten Dom-Restaurierung war er für die Fenster zuständig. Die letzten 17 Berufsjahre hat er bei der BASF verbracht. Elke Jäckle hat nach der mittleren Reife beim Speyerer Unternehmen Von der Heydt Buchhalterin gelernt und bis zur Geburt des Sohnes gearbeitet. Eine besondere Freude ist den Jäckles, dass der Sohn am Jubeltag mit Frau aus Thüringen kommt.

Mann trägt alles mit

Dass sie 20 Jahre im Speyerer Stadtrat gesessen, 30 Jahre ehrenamtlich Verantwortung in der GBS sowie 19 Jahre in der Awo übernommen habe, verdanke sie der auch großen Unterstützung ihres Mannes, betont sie. Ihr Hadern mit der Partei und der katholischen Kirche trage er mit. „Wir sind mit dem Grundsatzprogramm einverstanden, mit dem Bodenpersonal nicht immer.“ Heute wollen die Jäckles 60 Ehejahre feiern, im Sommer vor dem Dom gemeinsam mit vielen weiteren Ehe-Jubilaren Walzer tanzen.

„Wir ergänzen uns gut.“ Herbert Jäckles Bilanz fällt positiv aus. Schicksalsschläge, Krankheiten und dunkle Tage hat die Liebe ausgehalten. Jetzt will das Paar jeden Tag in der Stadt genießen, an der ihr Herz hängt, stets in die gleiche Richtung blicken und Mensch-ärgere-dich-nicht spielen.