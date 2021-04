Ein umgebauter Mercedes-Kleinbus wird in den kommenden zwölf Monaten das Heim einer Speyerer Familie sein. Zusammen mit ihrem Zwölfjährigen Sohn Levin gehen Erika Müller-Runge und Christian Müller auf Reise . Ansteuern wollen sie auch einen ganz besonderen Ort.

Levin blickt etwas ratlos drein. Nein, sagt er, er wisse nicht, was ihn in den Monaten nach diesem Sommer erwarte. Dann erklärt der Zwölfjährige aber: „Ich freue mich darauf.“ Gemeinsam mit seinen Eltern, Erika Müller-Runge und Christian Müller, geht der Schüler auf eine Reise ins Ungewisse. In einem umgebauten Mercedes-Kleinbus macht sich die Speyerer Familie ein Jahr lang auf Weltreise. Geplante Stationen sind Schweden, Finnland, Russland, Kasachstan, Mongolei, Tadschikistan, China und schließlich Indien.

Auf engstem Raum

Mutter Erika, gelernte OP-Krankenschwester und studierte Pädagogin, berichtet, dass sie und ihr Mann in den vergangenen Jahren immer wieder mal eine solche Tour erwogen haben. Nun haben sie Nägel mit Köpfen gemacht. Beim Gedanken an ihren Sohn erklärt sie: „Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt.“ Gemeinsam wollen die drei „intensiver zusammenfinden“ sowie „zusätzliche Toleranz und den offenen Umgang mit Menschen erlernen“. Sie werden – im Wortsinn – fremde Länder, Völker und Kulturen erfahren. Dass es bei rund zwölf Monaten auf engstem Raum auch Konflikte geben kann, ist den Speyerern bewusst. „Wir werden uns anders kennenlernen“, sagt Müller-Runge. Ihr Ehemann sieht in dem Abenteuer einen „Lerneffekt, den der Alltag nicht bietet“. Auch nicht für Levin.

Seit Wochen arbeitet der gelernte Schreiner im Speyerer Industriehof an dem Fahrzeug, das Transportmittel, Wohn- und Schlafraum gleichermaßen sein wird. Beispielsweise hat er eine Fußbodenheizung eingebaut, ein spezielles Toilettensystem, einen Tank für 110 Liter Trinkwasser sowie drehbare Sitze im Fahrerraum. „Christian ist ein Allround-Talent“, findet Müller-Runge. Dem Schreiner kommt dabei auch zugute, dass er eine Zeit lang in der Speyerer Schiffswerft gearbeitet hat.

Tour über 20.000 Kilometer

Die Tour über mehr als 20.000 Kilometer ist für das Ehepaar eine Premiere. Beide haben zwar in einem VW-Bus schon Länder in Nord- und Osteuropa besucht. Damals waren sie aber jeweils nur drei, vier Wochen unterwegs. Ihre Erfahrungen als Pauschaltouristen sind dagegen sehr übersichtlich. Müller-Runge berichtet von ihrem einzigen Urlaub dieser Art: „Das ist doch immer das gleiche, nur Strand, Hotel und Pool.“

Nun steht für sie eine Rückkehr zu ihren Wurzeln auf dem Programm. Eine Station der Route ist Tscheljabinsk, eine russische Millionenstadt am Ural etwa 1500 Kilometer östlich von Moskau. Müller-Runge ist dort geboren, verließ als Mädchen mit ihren Eltern die Metropole und kam über Dresden und Bad Dürkheim nach Speyer.

Ihr Haus im Süden der Stadt will die Familie während ihrer Abwesenheit untervermieten. Levin ist vom Präsenzunterricht in der Integrierten Gesamtschule für diese Zeit befreit. Mutter Erika wird ihre berufliche Tätigkeit ruhen lassen, Vater Christian wird sich als Selbstständiger von seinem Schreiner-Kollektiv vorübergehend verabschieden. „Ich werde wohl fehlen“, sagt er beim Gedanken an seine Kollegen.

Die Reise wird Unwägbarkeiten bringen. Schließlich führt die Route nicht nur über ausgebaute Straßen zwischen Städten mit Einkaufsläden, sondern auch durch Wildnis und Steppen. Die Pandemie wird wohl für zusätzliches Kopfzerbrechen sorgen und manche Grenzübertritte gar unmöglich machen. „Es ist sehr vieles unberechenbar“, sagt Müller-Runge. Auf ihrem Instagram-Kanal „Globelotte53“ will sie von der Tour berichten. Ihr Lächeln verrät Vorfreude.