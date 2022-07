Es ist Sommer. Trotz Krieg, Inflation, Pandemie und Hitzerekorden herrschen in Speyer fast normale Bedingungen. Ellen Korelus-Bruder hat spontan Passanten in der Stadt gefragt, wie und wo sie den Sommer verbringen, worauf sie sich freuen oder was sie vermissen. Heute trifft sie Dominique Abels (36) mit Familie im Kornmarkt.

Frau Abels, was treibt sie auf die Treppe im Kornmarkt?

Der Schatten und der Bewegungsdrang meiner Tochter Kate (eineinhalb Jahre alt). Wir warten auf den Papa. Der ist mit den beiden Jungs beim Optiker.

Ist das ein Ferien-Programmpunkt?

Nein. Urlaub machen wir in diesem Jahr zu Hause in Römerberg. Dahin sind wir vor zwei Wochen zurückgezogen.

Wo waren Sie?

Wir waren zweieinhalb Jahre lang beruflich bedingt in Belgien. Jetzt freuen wir uns auf die Pfalz, unser Haus und den Garten. Da machen wir es uns schön.

Gibt es etwas, das Sie vermissen?

Ja, die belgische Kühle fehlt uns. An die pfälzische Wärme müssen wir uns erst wieder gewöhnen. Wir haben an der Küste gewohnt. Da wehte immer ein frischer Wind. Außerdem vermissen wir den Umgang mit der Pandemie. Der ist in Belgien lockerer als hier.

Denken Sie, dass die Maßnahmen im Herbst wieder verstärkt werden?

Bestimmt. Ich arbeite als Lehrerin an einer Schule in Baden-Württemberg. Sicher werden die Corona-Zahlen nach den Sommerferien steigen. Auch in Schule und Kindergarten meiner Kinder.

Fürchten Sie die Maskenpflicht?

Schön ist es nicht, aber wahrscheinlich wieder notwendig. Bis dahin genießen wir die Zeit ohne Mund-Nasen-Bedeckung. In der Hitze wäre es auch wirklich anstrengend, Maske zu tragen.

Ihre Söhne James und Charles sprechen Englisch. Wachsen Ihre Kinder zweisprachig auf?

Sogar dreisprachig. Sie haben englische und niederländische Schulen besucht. Wir wollen die Mehrsprachigkeit fördern und haben uns deshalb auch für ein englischsprachiges Au-pair entschieden.

Sind Sie mit dem Neun-Euro-Ticket nach Speyer gefahren?

Nein, mit dem Auto. Das Ticket haben wir noch nicht.

Ist die Monatskarte eine attraktive Alternative für Sie?

Falko Abels: Eher im Moment nicht. Wir sind viel mit dem Fahrrad unterwegs. Damit erobern wir uns unsere Pfalz zurück.

Was steht heute noch auf dem Programm? Eis für alle?

Das haben wir schon hinter uns. Jetzt geht es zurück nach Hause zu einem schattigen Plätzchen im Garten.

Interview: Ellen Korelus-Bruder