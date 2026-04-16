Niklas Helfenstein vom FC 09 Speyer will in die Oberliga - am besten mit seinem jetzigen Klub. Warum der nächste Gegner eine Herausforderung ist.

Nach der Niederlage bei Tabellenführer VfR Grünstadt empfängt der FC Speyer 09 am Samstag, 16 Uhr, im Sportpark, Schlusslicht TuS Neuhausen. Als Landesliga-Neuling hat sich die aktuell auf Position fünf platzierte Speyerer Truppe mit 14 Siegen und einem Remis bisher sehr ordentlich geschlagen. Was die Anzahl der erzielten Tore betrifft, nimmt die Mannschaft mit 63 die Top-Position in der Landesliga ein. Einen wesentlichen Beitrag hierzu lieferte Niklas Helfenstein, der pfeilschnelle Angreifer auf der linken Außenbahn, der sieben Mal traf und zahlreiche Tore vorbereitete.

Der beim Großkraftwerk Mannheim tätige 22-jährige Student der Dualen Hochschule Baden Württemberg (DHBW) startete bereits im 4. Lebensjahr bei DJK Phönix Schifferstadt seine Fußballkarriere. Von der U 14 bis zur U 18 spielte er für den FC Astoria Walldorf, wechselte anschließend in die Regionalliga-U19 des FC 09. Als Highlight aus dieser Zeit ist ihm das unglückliche 2:3 nach sensationeller 2:0-Führung gegen die Gleichaltrigen des Bundesligisten Mainz 05 im Pokalhalbfinale in Erinnerung geblieben. Erste Erfahrungen im aktiven Bereich sammelte Helfenstein ein Jahr lang bei TuS Mechtersheim, wo er auch zu Einsätzen im Oberligateam kam. Seit der Spielrunde 2023/24 steht der junge Mann in Diensten des Speyerer Vereins, für den er auch in der kommenden Runde aufläuft. Auch als Jugendtrainer ist der Sportler seit vier Jahren aktiv, derzeit als Co des U17-Regionalliga-Teams.

Höhepunkte der Karriere

„Der Aufstieg mit dem FC in die Landesliga in der vergangenen Saison sowie mein erster Oberligaeinsatz beim TuS, als ich dabei gleich mein erstes Oberligator erzielte, waren für mich die Höhepunkte meines bisherigen Fußballerlebens“ berichtet Helfenstein, dessen gesamte Familie den FC 09 in vielen Bereichen unterstützt, im Gespräch mit dieser Zeitung. Bruder Julian, der eine lange Leidenszeit mit Verletzungen hinter sich hat, steht ebenfalls im Landesliga-Kader, Papa Marcus zeichnet als Speyerer Jugendkoordinator von „Anpfiff ins Leben“ für den gesamten Jugendbereich des Vereins verantwortlich und Mama Susanne ist als Vorsitzende des Fördervereins sowie in der Hauptgeschäftsstelle aktiv. Den bisherigen Rundenverlauf findet Niki, wie ihn seine Freunde nennen, absolut okay: „Ich finde, wir spielen als Aufsteiger eine sehr gute Saison, sind ein geiles Team, das auch menschlich super zusammen passt.“ Überzeugt ist er davon, dass diese Truppe die Qualität besitzt, auch in der Verbandsliga zu bestehen. „Leider haben wir unnötig Spiele verloren und insbesondere gegen Teams aus dem Tabellenkeller zu viele Punkte liegen gelassen“ trauert Helfenstein den vergebenen Chancen nach.

Auch in der bevorstehenden Partie gegen Neuhausen werde die Mannschaft den Gegner keinesfalls unterschätzen. „In dieser Liga gibt es keine leichten Gegner. Auch gegen Neuhausen müssen wir alles reinwerfen, um weitere drei Punkte zu holen. Im Hinspiel haben wir uns trotz des 4:2-Sieges lange Zeit sehr schwer getan, ehe unser Sieg feststand“, sagt der in Schifferstadt wohnende Fußballer, der positiv nach vorne blickt und dessen Ziel es ist, mit seinem jetzigen Team aufzusteigen und irgendwann mal in der Oberliga zu spielen, am liebsten mit seinen jetzigen Kameraden.