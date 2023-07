Brezelfest-Souvenirs sind gefragt. Das gleiche gilt für die Schichten, die der Verkehrsverein Speyer (VVS) in seinem höchsteigenen Verkaufswagen zu vergeben hat. Einen Rundgang nach der Mitgliederversammlung im Mai hat es gedauert, bis sämtlich Brezelfest-Dienste vergeben waren. 40 Ehrenamtliche hatten Spaß beim Verkaufen und dabei, Retter in der heißen Not zu sein. Am Montag standen auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) hinter dem Tresen. Wenn Helferin Barbara Gast davon berichtet, dass die Brezelfest-Fächer, in Form eines faltbaren Diskus gestaltet, in diesem Jahr zu den Reißern unter den Devotionalien zählten, ist das nachvollziehbar. Runtergebrezelt wie lange nicht mehr hat die Sonne auf den Festplatz, da tat jede Abkühlung gut. Karin Hofmann, verantwortlich für die Schichteinteilung und das Bestücken des Verkaufswagens mit Waren, kann sich aber auch sonst nicht beklagen über mangelnden Absatz. Dubbegläser und Erwachsenenpolos fanden guten Absatz. Mit den neu hinzugenommenen Baby-Shirts – der Brezelbu hält auf diesen eine Tasse mit Milchschaum statt einen Bierkrug in der Hand – und den Kühlschrankmagneten mit dem Brezelampel-Motiv als Aufdruck hat Hofmann aufs richtige Pferd gesetzt. Bemerkenswert: Nicht nur Speyerer haben sich mit Fanartikeln eingedeckt. Selbst Amerikaner, auf Schiffsdurchreise in der Stadt, ließen etliche Euro am Stand des Verkehrsvereins.