Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil er versucht haben soll Falschgeld in Umlauf zu bringen, ist in dieser Woche ein 43-Jähriger am Amtsgericht Speyer verurteilt worden. Bei der Urteilsverkündung machte die Richterin das amateurhafte Vorgehen des Angeklagten deutlich.

60 Tagessätze von jeweils 25 Euro – so lautete das Urteil des Schöffengerichts am Mittwochmorgen gegen einen 43-Jährigen aus Speyer. Richterin Sascha Umealo-Wells sah es als erwiesen