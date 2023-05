Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Falschgeld in Umlauf zu bringen ist kein Kavaliersdelikt. Auch in Speyer gab es dieses Jahr schon mehrere Falschgeld-Delikte. War früher immer mal wieder der Weihnachtsmarkt betroffen, so ist jetzt auch von einer Schülerparty die Rede. Welche Strafen aber blühen denjenigen, die unwissentlich Falschgeld annehmen oder damit bezahlen?

Erst kürzlich gab es einen Fall in der Speyerer Raiffeisenstraße: Zwei Betrüger ließen sich dort von einem 60-Jährigen einen falschen 50-Euro-Schein wechseln. Auch im Februar