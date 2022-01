Ein Falschfahrer ist der Polizei am Freitagabend auf der B9 kommend von Ludwigshafen in Richtung Germersheim gemeldet worden.

Wie die Beamten mitteilen, ist es bei der Irrfahrt des Unbekannten zwischen 21.35 Uhr und 21.42 Uhr in Höhe der Ausfahrt Speyer-West beinahe zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Ein 45-jähriger Mann habe sein Auto gerade noch reflexartig nach rechts lenken können. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge hätten sich berührt. Der Falschfahrer soll zudem mit der Beifahrerseite an die Leitplanke geraten sein. Der unbekannte Fahrer soll mit einem VW-Golf (älteres Modell) und HD-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Insgesamt gingen 17 Notrufe bei der Speyerer Polizei und der Polizei Schifferstadt ein. Zeugen, die Hinweise zu dem Falschfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, sollen sich bei der Polizei melden – telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.