Am Dienstag hat eine 59-Jährige in Speyer zwischen 12.45 und 13.15 Uhr zwei Anrufe von ihr unbekannten Personen erhalten. Die beiden unbekannten Anrufer, eine männliche und eine weibliche Stimme, forderten die 59-Jährige auf, Gutscheine zu erwerben und die Gutscheincodes an die Anrufer weiterzugeben.

Der 59-Jährigen wurde dafür ein hoher fünfstelliger Gewinn in Aussicht gestellt. Nachdem die Frau 25 Euro ausgegeben hatte, bemerkte sie den Betrug.

Polizei gibt Tipps

In dem Zusammenhang wiest die Polizei darauf hin: Es kommt immer wieder zu Anrufen, in welchen ein Gewinn in Aussicht gestellt wird. Die Beamten raten zu folgenden Verhaltenshinweisen: