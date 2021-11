Als Sicherheitsbeauftragter der Polizei gab sich am Montag gegen 19.30 Uhr ein Unbekannter am Telefon gegenüber einer 81-jährigen Speyererin aus. Es habe sich um einen Betrüger gehandelt, so die Polizei. Er habe vorgegeben, mehrere Haushalte zu kontaktieren, um deren Sicherheitsstandards abzufragen. Da die Geschädigte bereits mehrfach sogenannte Schockanrufe erhalten habe, sei sie auch dieses Mal stutzig geworden und habe das Gespräch beendet. Somit habe die Seniorin einen Vermögensverlust verhindert. Die Polizei empfiehlt bei einem solchen Anruf: „Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde an und schildern Sie den Sachverhalt.“