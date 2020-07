In Speyer gibt es ein Problem mit betrügerischen Anrufen, wie die Polizei berichtet. Ihr seien allein vier Fälle vom Freitagvormittag mitgeteilt worden. Zwischen 10 und 12 Uhr hätten vier zumeist ältere Personen in Speyer Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten, mit denen die Anrufer – natürlich keine echten Polizisten – versucht hätten, an Geld zu kommen. Die Masche: Ein unbekannter Mann habe die Speyerer mit einem angeblichen schweren Verkehrsunfall eines Angehörigen weit weg, etwa in Hamburg, konfrontiert. Die Geldforderung sei damit begründet worden, dass der Verunglückte in einem Auto mit abgelaufenen Versicherungsschutz unterwegs gewesen sei und der Schaden direkt bezahlt werden müsse. „Die Betrugsversuche wurden glücklicherweise frühzeitig erkannt, so dass es zu keinem finanziellen Schaden gekommen ist“, so die Polizei. Sie rät zu Misstrauen, wenn sich Personen am Telefon als Polizisten, Verwandte oder Bekannte ausgeben, die sie als solche nicht sofort erkennen. Zudem sollten sich die Angerufenen sprachliche Besonderheiten des Anrufers einprägen, angezeigte Telefonnummern notieren, nicht zurückrufen und kein Geld in fremde Hände geben. Der nächste Schritt: Die Polizei verständigen.