Ein angeblicher Krankenpfleger hat am Freitag gegen 17.45 Uhr eine Seniorin in ihrer Wohnung in der Fuchsweiherstraße aufgesucht. In einer Pressemeldung der Polizei heißt es, dass die Dame den Mann in ihre Wohnung ließ. Dort habe er sie aufgefordert, noch eine Krankenhausrechnung zu begleichen und fragte, ob sie Geld zu Hause habe. Die Dame habe dies verneint, worauf der angebliche Krankenpfleger die Wohnung wieder verließ. Bei ihm handelte es sich laut Polizei um einen etwa 1,90 Meter großen, akzentfrei Deutsch sprechenden Mann mit Glatze, blauem Mundschutz, Anorak, dunkler Mappe. Hinweise zu dieser Person an die Polizei in Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.