Ein falscher Handwerker hat laut Polizeibericht vom Wochenende am Freitag gegen 16 Uhr versucht, eine 91-jährige Speyererin zu betrügen. Er habe bei der Frau in einer Einrichtung zum Betreuten Wohnen in der Else-Krieg-Straße geklingelt und vorgegeben, dass er die Wasserleitungen überprüfen müsse. „Erst nachdem der Täter sich frei in den Wohnräumen zu bewegen anfing, zweifelte die Seniorin an dessen Auftrag und erklärte die Polizei zu verständigen, was den Täter zur sofortigen Flucht bewegt“, so der Bericht. Der Mann soll circa 1,70 Meter groß, zwischen 50 und 60 Jahre alt und deutschsprachig ohne Akzent sein.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Hoffnungen setzt sie auch auf die Videoüberwachung im Anwesen, von der sie die Aufnahmen auswerten wolle. Sie rät, dass Bewohner niemanden in ihre Wohnräume lassen sollen, der nicht persönlich bekannt sei oder einen Termin habe. Im Zweifelsfall solle der Besucher vor der geschlossenen Tür warten, bis der Bewohner seine Zweifel telefonisch abgeklärt hat. Die vorderpfälzische Polizei weist auch auf das zusätzliche Angebot ihrer Hotline für Senioren hin, mit der Betrugsfälle verhindert werden sollen: Unter der Nummer 0621 963-1515 berät der Bereich Zentrale Prävention dazu ab sofort von Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, sowie freitags von 8 bis 12 Uhr.