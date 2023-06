Eine 54-jährige Radfahrerin hat am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der Wormser Landstraße in Richtung Speyer-Nord verbotswidrig den für sie linken Radweg genutzt.Laut Polizei bog ein in gleicher Richtung fahrender 64-jähriger Autofahrer nach links in den Alten Postweg ein, bemerkte während des Abbiegevorgangs die Radfahrerin und bremste sein Fahrzeug ab. Die Radfahrerin nahm den stehenden Pkw zu spät wahr und kollidierte im Einmündungsbereich mit dessen Fahrerseite, wobei sie stürzte. Die Radfahrerin klagte über Schmerzen im Rücken und am Kopf, so die Polizei. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Auto entstanden Dellen auf der Fahrerseite, das Fahrrad wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 1000 Euro.