Zwei Fahrzeuge müssen von der Straße – das ist das Ergebnis von mobilen Kontrollen der Polizeiinspektion in Speyer am Montag. Betroffen gewesen seien um 11.30 Uhr in der Paul-Egell-Straße der VW eines 64-Jährigen und um 12.15 Uhr in der Auestraße der Mercedes einer 30-Jährigen. Beide hatten dem Bericht zufolge an ihren Fahrzeugen Sonderräder montiert, für die sie keine Änderungsabnahme vorweisen konnten. Folge: Erlöschen der jeweiligen Betriebserlaubnis und Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Halter.