Dreiste Täuschungsversuche: Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ist eine 79-jährige Frau aus Speyer von einer anderen Frau angerufen worden, die meinte, sie sei vom „Polizeirevier Speyer“. Nach Angaben der echten Polizei gab die Anruferin vor, dass in der Nachbarschaft der Seniorin eingebrochen worden sei. Die Anruferin fragte nach Wertgegenständen. Die 79-Jährige erkannte jedoch den Betrugsversuch und legte auf.

Am selben Tag gegen 19.30 Uhr wurde laut Polizei eine 54-jährige Speyererin ebenfalls von einer weiblichen Person angerufen, die sich mit „Abteilung 34“ gemeldet habe. Die Anruferin sprach von einer rumänischen Diebesbande, die in der Nachbarschaft eingebrochen habe. Angeblich seien zwei Täter festgenommen worden, bei denen man einen Zettel mit Namen und Anschrift der 54-Jährigen entdeckt habe. Die Anruferin bot der Dame an, zur Überprüfung der Echtheit nach einem Piepston die 110 zu wählen. Die Speyererin ließ sich darauf nicht ein, beendete das Telefonat und verständigte die echte Polizei mit einem Anruf. In beiden Fällen kam es nicht zu einem finanziellen Schaden, so die Beamten. Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenstände am Telefon zu machen.