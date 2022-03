Über mehrere telefonische Betrugsversuche in Speyer berichtete die Polizei am Donnerstag. Anders als in der Vergangenheit waren davon nicht nur Senioren betroffen. Am Mittwoch zwischen 9 und 13.20 Uhr sind demnach Geschädigte zwischen 31 und 81 Jahren angerufen worden. Die Betrüger am Telefon hätten sich in zwei Fällen als Europol-Personal, einmal als Polizist und einmal als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben.

„Die Geschädigten erkannten die gängigen Betrugsmaschen sofort und beendeten das Gespräch, bevor es zu einer Geldforderung kommen konnte“, so die Polizei. Ihrer Erfahrung nach sind die Geschichten der Betrüger vielfältig und können variieren. Ziel sei es immer, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder Notlagen an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen. Die Ermittler raten zu Vorsicht vor allem bei telefonischen Geldforderungen.