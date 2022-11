In der Nacht auf Sonntag haben sich zwei Männer als Polizisten ausgegeben und in der Waldseer Straße versucht, einen Motorradfahrer zu kontrollieren. Laut Polizei haben die zwei Insassen eines VW Golfs ein Blaulicht sowie den Schriftzug „Stopp Polizei“ eingeschaltet und damit den Motorradfahrer angehalten. Uniformen sollen sie nicht getragen haben. Als der Motorradfahrer nach den Dienstausweisen fragte, seien die beiden mit ihrem VW geflüchtet. Beide sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt sein. Der Fahrer des VW habe einen leichten Bartansatz und dunkle Kleidung, sein Beifahrer mittellange Haare und eine blaue Jacke der Marke „Tommy Hilfiger“ getragen. Das Auto habe einen orangefarbenen Schriftzug auf der Heckscheibe gehabt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.