Mehrere Betrugsversuche am Dienstag durch falsche Polizeibeamte sowie durch ein falsches Gewinnversprechen meldet die Speyerer Polizei am Mittwoch. Wie die Beamten mitteilten, scheiterten die Betrugsversuche allesamt, weil die betroffenen Bürger gut reagierten. Zwischen 9.15 Uhr und 15 Uhr wurden demnach jeweils Speyerer Senioren angerufen. In einem Fall schilderte der Anrufer gegenüber einer 83-Jährigen, dass deren Sohn verunglückt sei und im Krankenhaus liege, weswegen ein fünfstelliger Geldbetrag für die Behandlung fällig sei. Die Angerufene kontaktierte laut Polizeibericht ihre echten Angehörigen und ließ sich nicht auf den Betrug ein.

In einem weiteren Fall gab sich der Anrufer gegenüber einem 79-Jährigen als Polizeihauptkommissar aus und forderte einen hohen fünfstelligen Betrag, um den Sohn des Angerufenen vor dem Gefängnis zu bewahren. Angeblich sei dieser in einen Verkehrsunfall mit einer getöteten Person verwickelt gewesen. Weiterhin fragte der Anrufer nach Schmuck des Seniors. Im nächsten Fall gab der Anrufer gegenüber einem 76-Jährigen vor, dass in dessen Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Hierbei sei angeblich eine Liste aufgefunden worden, auf welcher der Name des 76-Jährigen gestanden habe. Auch in diesem Fall fragte der Anrufer nach Bargeld und Schmuck.

Eine 89-Jährige wurde von einem Mann angerufen, der sie zum Schließen von Türen und Fenstern aufforderte und sich als „die Polizei“ ausgab. Die Angerufene legte direkt auf.

Bereits am Montag wurde laut Polizei ein 66-Jähriger mehrfach durch einen Mann angerufen, welcher ihm den Gewinn von knapp 50.000 Euro in Aussicht stellte. Dafür sollte der 66-Jährige Gutscheine im Wert von 800 Euro bei zwei Supermärkten erwerben und im Anschluss eine Blitzüberweisung durchführen. Die echten Beamten weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie niemals Bürger am Telefon dazu auffordern würden, Auskunft über ihr Vermögen zu geben. Bei einem verdächtigen Anruf raten die Ermittler, einfach aufzulegen und anschließend Anzeige zu erstatten.