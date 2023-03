Wohl einen Bänderriss im Fuß hat sich eine Radfahrerin zugezogen, als sie am Dienstag gegen 16.20 Uhr in der Landauer Straße in ein Auto fuhr. In einem Polizeibericht heißt es, dass die 47-Jährige entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Radweg in Richtung Römerberg unterwegs war. Ein Autofahrer, der vom Gelände einer Bäckerei in die Landauer Straße abbiegen wollte habe die von rechts kommende Radfahrerin übersehen, weshalb sie in die rechte Front seines Autos gefahren sei. Den Sturz habe sie laut Polizei verhindern können, habe sich beim Auftreten aber am Fuß verletzt. Der Rettungsdienst habe die Frau dann ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden an Auto und Fahrrad beziffert die Polizei auf rund 700 Euro.