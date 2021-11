Mit zwei Online-Veranstaltungen startet die Stadt Speyer im November die Veranstaltungsreihe „Blickpunkte Ruanda“. Bis weit ins kommende Jahr soll es noch weitere Termine zum Thema fairer Handel geben.

Unter dem Titel „Ruandische Frauen in Deutschland – vom Traum zur Wirklichkeit“ steht eine Online-Lesung am Freitag, 12. November, bei der die in dem afrikanischen Land geborene Autorin Tete Loeper aus ihrem neuen Buch „Barefoot in Germany“ liest. Darin geht es um die junge Mutoni und die Schwierigkeiten, mit denen sie bei der Einwanderung nach Deutschland konfrontiert ist. Die Lesung beginnt um 19 Uhr.

Am Freitag, 26. November, findet von 18 bis 20 Uhr die Veranstaltung „Berufsbildung schafft Perspektiven?!“ statt. Salvatore Mele vom Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft wird dafür live aus Ruanda zugeschaltet und über seine unterstützende Arbeit beim Aufbau eines Berufsbildungssystems berichten. Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung vorab unter www.vhs-speyer.de erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Der Zugangslink zur Online-Veranstaltung wird dann per E-Mail versandt.

Titel wird verlängert

Die Stadt Speyer ist laut Mitteilung zudem erneut als „Fairtrade-Stadt“ ausgezeichnet worden. Zum ersten Mal bekam sie den Titel im Jahr 2013. Dafür musste die Stadt fünf Kriterien erfüllen, die das Engagement für fairen Handel belegen, darunter fällt auch der Verkauf von fairen Produkten sowie eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Die Stadt darf den Titel nun weitere zwei Jahre tragen. Die Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt Speyer“ will bis September kommenden Jahres Veranstaltungen zum Thema fairer Handel anbieten.