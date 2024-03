Ein „Abend des Fairen Handels“ wird am Dienstag, 19. März, ab 19.30 Uhr, im Martin-Luther-King-Haus angeboten. Veranstalter ist die Initiativgruppe „Eine Welt“, die hinter dem Speyerer Weltladen steht.

Als Ehrengäste der Veranstaltung unter dem Motto „Fairer Handel schafft Zukunft“ kommen Manfred Winkler und seine Ehefrau Myoung-Hee Lim-Winkler nach Speyer. Winkler steht hinter der Globo Fair Trade Partner GmbH aus Beckedorf in Niedersachsen, die laut Ankündigung seit 1973 in der Zusammenarbeit mit Ländern des globalen Südens aktiv und einer der Pioniere im Fairen Handel Deutschlands ist. „Manfred Winkler, Pionier und Globo-Gründer, ist in vielen Weltläden bestens bekannt“, betont die Initiativgruppe. Das Ehepaar stelle die Arbeit von Globo und der Partnerbetriebe in Lateinamerika, Afrika und Asien vor. So werde die gesamte Lieferkette vom Produzenten über den Groß- und Einzelhandel bis zum Endkunden ins Blickfeld gerückt.

„Nach Vortrag und Gesprächsrunde bleibt noch Zeit für einen zwanglosen Austausch“, so der Ablaufplan für die Veranstaltung neben der Gedächtniskirche. Der Weltladen Speyer in der Korngasse wird seit 1984 von circa 50 Ehrenamtlichen betrieben.