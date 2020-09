Koordiniert durch die Speyerer Freiwilligenagentur besteht die Gruppe demnach aus Vertretern der Stadt, des Weltladens Speyer, der Kirchen, der Fairtrade-Schulen, Vereinen und engagierten Bürgern. Die Gruppe macht mit der Facebook-Aktion auf die Bedeutung von fairem Handel aufmerksam. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) unterstützen die Initiative in Speyer, das bereits seit 2013 Fairtrade-Stadt ist. Beide rufen dazu auf, den fairen Handel zu unterstützen. Die Stadtspitze gehe mit gutem Beispiel voran. Bei Besprechungen und in städtischen Veranstaltungen werde fair gehandelter Kaffee serviert.

Am Dienstag, 22. September, ab 19 Uhr, lädt die Initiative zusätzlich zum Vortrag „Gegen Gewinne ohne Gewissen“ an der VHS Speyer ein, in dem unter anderem die Frage nach der Verantwortung seitens deutscher Unternehmen hinsichtlich der Zustände in den Produktionsstätten und entlang ihrer Lieferketten sowie Ursachen und Wirkungen globaler Lieferketten kritisch beleuchtet werden. Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich unter www.vhs-speyer.de.

Info