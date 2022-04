Ökologische und faire Frühjahrs- und Sommermode präsentiert das Team des Speyerer Weltladens laut einer Mitteilung am Samstag, 30. April, auf einem roten Teppich vor dem Ladengeschäft in der Korngasse 31. Das teilte Vorstandsmitglied Ingrid Blank mit. „Wir präsentieren sportliche, chice, moderne Mode für jedes Alter, das zeigen unsere Models auf dem roten Teppich vom Teenie bis zur Seniorin“, so Blank. Die Theatergruppe Bissfest sei mit „einem theatralischen Bilderbogen zum Thema Kleidung“ vertreten. Hintergrund ist demnach die Tatsache, dass Kleidung „noch nie so billig und in so großen Mengen vorhanden war wie heute“. „Innerhalb der letzten Jahrzehnte hat sich unsere Kleidung vom wertvollen Gut, das es zu pflegen und lange zu tragen gilt, zum Einwegsprodukt gewandelt“, so Blank. Doch es finde ein Umdenken statt, immer mehr Menschen stellten kritische Fragen.