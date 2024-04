Zum Aufsehen erregenden Fahrzeugbrand vom Sonntag in der Oberen Langgasse gab es am Montag ein Ermittlungsergebnis. Auch die Auswirkungen auf das Bauprojekt „Seppelskasten“ sind geprüft worden.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt des Autos in der Oberen Langgasse aus. Folge war, dass es in Flammen aufgegangen ist und auf die befahrene Kreuzung mit der Bahnhofstraße zugerollt ist. Wie die Beamten mitteilen, ist an dem schwarzen Kombi eines 22-Jährigen ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand. Während der Unglücksfahrt am Sonntag gegen 10 Uhr habe die Motorhaube des Wagens zu qualmen begonnen, weshalb der 22-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer den Wagen verließen und die Handbremse aktivierten. Das Fahrzeug geriet in Brand. Die Handbremse hat nach Polizeiangaben versagt. Der Kombi rollte hangabwärts nach links und sei am Bauzaun des Wohnbauprojekts „Seppelskasten“ zum Stehen gekommen.

Während der Lösch- und erster Straßenreinigungsarbeiten war die Obere Langgasse zwischen den Einmündungen Burgstraße und Bahnhofstraße bis etwa 12 Uhr gesperrt.

Bauträger gibt vorsichtig Entwarnung

Für Unruhe hat das Unglück vom Sonntag beim Gemeinnützigen Siedlungswerk (GSW) gesorgt, in dessen Auftrag gerade an der Fertigstellung des Seppelskasten-Bauprojekts gearbeitet wird. Geschäftsführer Christian Rohatyn inspizierte die Schäden am Gebäude schon am Sonntag und war mit Experten nochmals am Montag vor Ort. Auch wenn noch ein Gutachten ausstehe, gab er auf Anfrage vorsichtig Entwarnung: „Zunächst ist es wichtig, dass keine Personen zu Schaden kamen. Zum Glück sind aber auch die Schäden am Gebäude minimal.“ Er erwartet, dass Nachbesserungen am Putz und an der Fassadenfarbe erforderlich werden. Statische Schäden oder Verrauchung im Inneren gebe es nicht. Der Wagen sei zum Glück überwiegend an einem Bauzaun auf der Freifläche vor der Treppenanlage zum Stehen gekommen.

Die Fertigstellung des „Seppelskastens“ sei nicht gefährdet. Das vor zwei Jahren begonnene 15-Millionen-Euro-Projekt ist in den letzten Zügen. In der ersten Mai-Woche würden die 27 Eigentums- und sieben Mietwohnungen übergeben, am 17. Mai sei offizielle Einweihung. Bis auf zwei Eigentumswohnungen sei alles an den Mann und die Frau gebracht.