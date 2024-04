Nachdem am Sonntag ein Auto in der Oberen Langgasse in Flammen aufgegangen ist, geht die Polizei von einem technischen Defekt am Wagen als Brandursache aus. Wie die Beamten mitteilen, sei an dem schwarzen Kombi eines 22-Jährigen ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand. Während der Fahrt am Sonntag gegen 10 Uhr habe die Motorhaube des Wagens zu qualmen begonnen, weshalb der 22-jährige Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer verließen den Wagen und aktivierten die Handbremse. Das Fahrzeug geriet in Brand und die Handbremse habe nach Polizeiangaben versagt. Der Kombi rollte hangabwärts nach links und sei an einem Bauzaun zum Stehen gekommen. Während der Lösch- und Straßenreinigungsarbeiten war die Obere Langgasse zwischen den Einmündungen Burgstraße und Bahnhofstraße bis etwa 12 Uhr gesperrt. Verletzt wurde niemand.