Auf der B39 zwischen Dudenhofen und Speyer ist am Samstagvormittag in Höhe der B9-Abfahrt Müll auf der Ladefläche eines Lkw in Brand geraten. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, konnte die Feuerwehr das gegen 10 Uhr entstandene Feuer löschen. Verletzten gab es keine. Während der Löscharbeiten habe der Einsatzbereich gesperrt werden müssen. Laut Einsatzbericht, den die Feuerwehr Speyer auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat, waren 18 Wehrleute im Einsatz. Außer der Polizei seien zudem die Feuerwehr Dudenhofen und der Rettungsdienst vor Ort gewesen. Nachfragen zu dem Einsatz beantwortet die Speyerer Feuerwehr am Sonntag nicht.