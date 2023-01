Seine Fahrt mit dem E-Roller war am Montagmorgen gegen 11.45 Uhr für einen 54-jährigen Mann in der Gutenbergstraße zu Ende. Wie die Polizei meldet, wurde er dort von den Beamten kontrolliert, die bei der Gelegenheit einen Alkoholgeruch festgestellt hätten. Ein Alkoholtest ergab demnach einen Atemalkoholwert von 0,21 Promille. Außerdem gestand der Mann den Beamten, dass er am vorigen Abend noch einen Joint geraucht hätte. Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Wache, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Eine Urinprobe hatte der Mann abgelehnt. Einen offenen Haftbefehl bezahlt er vor Ort. Seinen Roller musste er stehen lassen.