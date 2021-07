Die nächste Fahrradzone in Speyer kommt voraussichtlich im September und bringt für Autofahrer Neuerungen mit sich: Die Stadtverwaltung hat jetzt ihre Pläne für die Einrichtung von Fahrradstraßen in der Holzstraße sowie in Teilen in der Vincentiusstraße und der Otto-Mayer-Straße am Doppelgymnasium konkretisiert. Der Teil der Vincentiusstraße vor dem Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium wurde bereits vor zwei Jahren als Vorrang-Bereich für Radler gewidmet. Mit dem Bereich der Holzstraße (zwischen B9 und Schützenstraße) sowie mit dem Rest der Vincentiusstraße (zwischen Dudenhofer Straße und Holzstraße) und der Otto-Mayer-Straße (zwischen Freiherr-vom-Stein-Straße und Vincentiusstraße) wird die Fahrradzone nun erweitert. Für Autofahrer heißt das: An der Kreuzung Schützenstraße/Holzstraße beginnt eine Einbahnstraße in Richtung „Vincenz“, Doppelgymnasium und Verwaltungsuni. Wer aus Richtung der Dudenhofener Straße kommt, muss über die Otto-Mayer-Straße und Nikolaus-von-Weis-Straße an der Landesbibliothek vorbei zum Krankenhaus fahren. Parken auf dem Bordstein in der Nikolaus-von-Weis-Straße ist dann nicht mehr erlaubt. Stattdessen werden Parkboxen auf der Fahrbahn eingezeichnet. Ähnliches gilt dann in der Butenschönstraße, wo ein Stadtbus verkehrt. Die Kosten für Markierungen und Beschilderungen beziffert die Stadt mit rund 35.000 Euro. Fahrradfahrer dürfen die Einbahnstraße in beide Richtungen befahren. Laut Stadt wird die neue Fahrradzone dadurch in das bestehende Radwegenetz eingefügt. Eine Verbindung von Dudenhofen in die Innenstadt sowie von der Kurt-Schumacher- über die Theodor-Heuss-Straße bis zum Krankenhaus soll attraktiver werden.