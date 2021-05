Die Holzstraße und ein Teil der Vincentiusstraße in der Südweststadt sollen als Speyers nächste Fahrradstraßen ausgewiesen werden. Es gibt aber Verzögerungen.

Vor zwei Jahren wurde der Sackgassen-Abschnitt der Vincentiusstraße beim Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium als Vorrang-Bereich für Radler gewidmet. Im vergangenen Jahr kam die Mühlturmstraße als weitere Fahrradstraße hinzu. Der Rest der Vincentiusstraße und die Holzstraße, in die dieser mündet, stehen auf der städtischen Liste für 2021, wie Verwaltungssprecherin Annika Siebert auf Anfrage mitteilt. Dies werde eine „Fahrradzone“ im Bereich des Vincentius-Krankenhauses und der drei Gymnasien.

Auch weitere Straßen in diesem Bereich sollen laut Siebert fahrradfreundlicher gestaltet werden. Es gehe einerseits um die Verkehrsführung, andererseits um das Parken. Dazu sind Gespräche mit den Anliegern angekündigt. „Weitere Fahrradstraßen sind in diesem Jahr nicht geplant“, sagt Siebert. Wann genau die Änderungen greifen, kann sie noch nicht sagen, was auch mit Corona-bedingten Verzögerungen zu tun habe. „Zurzeit werden noch Angebote zur Beschilderung und den Markierungen eingeholt. Beabsichtigt ist, dass während der Sommerferien ein Großteil der Planungen umgesetzt werden kann.“

Zur Sache: So läuft es bei den Fahrrad- und E-Scooter-Leihsystemen

Leihfahrräder: Deutliche Rückgänge gab es 2020 bei der Nutzung des Leihfahrrad-Systems Nextbike mit mehreren Stationen in Speyer. Waren es 2019 noch 3645 Ausleihen, wurden die blauen Drahtesel im Vorjahr nur noch 2351 Mal kostenpflichtig genutzt. Bester Monat war der September (336), schlechtester der Dezember (50). Als Ursache für das Minus wird die Corona-Pandemie mit den Lockdowns vermutet, in denen Berufspendler und Touristen fehlten. Das System gibt’s in Speyer seit 2015. Es hatte 2017 mit 4104 Ausleihen das beste Jahr.

E-Scooter: Auch Roller mit Elektromotor könnten in Speyer bald zum Entleihen bereitstehen. Hier gibt es mehrere Anfragen, wie die Stadt im Januar mitteilte. Sie hatte Verhandlungen aufgenommen, um die Einführung in geregelte Bahnen zu lenken. Entscheidungen dazu sind noch keine gefallen, so Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage: „Es laufen weiter Gespräche mit möglichen Anbietern.“ Das Thema werde wohl erst richtig vorankommen können, wenn die offene Stelle im städtischen Klimaschutzmanagement nachbesetzt ist.