Seit rund zehn Jahren bereiten Ehrenamtler im Alten Heizwerk gespendete Fahrräder wieder auf. Der Kundenkreis soll wachsen. Umzugspläne sind noch nicht konkret.

Im Alten Heizwerk sind sie fleißig. Die Anlage ist längst stillgelegt, Leben herrscht in der Butenschönstraße trotzdem. Es wird geschraubt, geflickt, gepumpt und noch viel mehr. Die Ehrenamtler der Fahrradwerkstadt treffen sich zweimal in der Woche für jeweils knapp drei Stunden, um gespendete Zweiräder wieder flottzumachen. Rund 80 davon stehen auf den etwa 200 Quadratmetern, die die Werkstatt komplett ausnutzt.

„Wir suchen Abnehmer“, sagt Armin Klostermann, einer von rund 20 Ehrenamtlern und Sprecher der Initiative. Dabei sei klar, dass nicht einfach jeder vorbeikommen und einen der aufbereiteten Drahtesel für den schmalen Taler mitnehmen könne. Das Angebot richtet sich an Bedürftige: Gerade erst kürzlich habe der für seinen sozialen Einsatz bekannte König Céphas Bansah zehn Fahrräder für Geflüchtete in Ludwigshafen abgeholt. Die Ehrenamtler wollen aber auch weitere Gruppen ansprechen und ihr Angebot beispielsweise bei der Speyerer Tafel bekannter machen.

Start 2014

„Wir nähern uns dem 1000. Rad“, sagt Klostermann. Angefangen habe alles 2014 unter dem Dach des Arbeitskreises Asyl Speyer. Als damals viele Geflüchtete nach Speyer gekommen seien, habe die Stadt Fundräder ausgegeben, die allerdings nicht überprüft und aufbereitet gewesen seien. Das habe zu einem Ansturm des Repair Cafés geführt, der dessen Kapazität gesprengt habe. Die Folge war ein gesondertes Angebot in der Quartiersmensa – nur für Geflüchtete und ihre Fahrräder. Weil es dort schnell zu eng wurde, bekam die Fahrradwerkstatt von den Stadtwerken Räume im Alten Heizwerk angeboten und zog 2016 um. In jenem Jahr war mit 114 ausgegebenen Rädern ein zwischenzeitlicher Rekord erreicht worden. Es folgten Jahre mit weniger Rädern – gerade wegen der Corona-Pandemie. 2022 nahm die Sache wieder Fahrt auf. Seit damals ist die Fahrradwerkstatt Teil des Vereins Inspeyered, weshalb der Kundenkreis auf weitere Bedürftige ausgeweitet werden konnte. 2024 war das bisherige Rekordjahr der Einrichtung, als 143 Räder ausgegeben wurden.

Große Spendenfreude

„Die Spendenfreude ist groß bei den Speyerern“, freut sich Klostermann. Es würden auch Räder in gutem Zustand abgegeben, bei denen außer Luft aufzupumpen gar nicht viel zu tun sei. Bei anderen Drahteseln legen er und seine Kollegen Hand an. Oberster Grundsatz: Die Fahrräder müssen verkehrs- und funktionstüchtig sein.

Marvin Stach hat deshalb gerade an einem alten Rennrad zu tun. „Da musste eigentlich alles gemacht werden“, sagt der Hobby-Schrauber. Noch fehlen ein Reifen und die Kette, bevor das Rad wieder ganz ist. Stach ist seit rund einem Jahr Teil der ehrenamtlich Crew. Gerade sei er in Elternzeit und mit Spaß zweimal pro Woche bei der Sache. Ein bis zwei Räder schaffe jeder pro „Schicht“ in der Regel. „Je nachdem, was zu tun ist“, erklärt er.

Klostermann weiß, warum die Arbeit in der Gruppe gut funktioniert. Die Chemie im Team stimme. Unter den Ehrenamtlern sei keiner, der alles besser wissen müsse und sich beweisen wolle. „Wir beraten auch mal zu fünft über einem Problem. Wir wollen uns gegenseitig helfen“, sagt er.

Für 15 bis 50 Euro werde ein Fahrrad – je nach Zustand und Typ – abgegeben. Inzwischen trage sich das Angebot der Ehrenamtler selbst, die hin und wieder nötige Ersatzteile neu beschaffen oder Werkzeuge kaufen. Ihren „Sitz“ am Alten Heizwerk haben sie sich nach eigenen Bedürfnissen eingerichtet: die alten Fliesen verschwinden hinter Spanplatten, fein sortiert liegen Reifen und diverse Ersatzteile parat. Es könnte sein, dass die Werkstatt auf absehbare Zeit erneut umziehen muss: Die Pläne der Stadtwerke, das Heizkraftwerk abzureißen, sind allerdings noch nicht sonderlich konkret. Für den Fall sehe man sich bereits nach Alternativen um und habe Ideen, die allerdings noch nicht spruchreif seien.