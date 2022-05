Ein 39-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntag, 11 Uhr, bei einem Unfall in der Industriestraße verletzt worden. Er ist auf dem Radweg stadtauswärts laut Polizei ordnungsgemäß an einem längs zur Fahrbahn geparkten Auto vorbeigefahren, als dessen 59-jähriger Beifahrer aus Ludwigshafen unvorsichtig die Tür geöffnet und den Anhänger des Fahrrads erwischt habe. Der Radler sei über den Lenker gestürzt und habe sich Schürfwunden zugezogen. Glück im Unglück: Sein einjähriger Sohn im Fahrradanhänger sei unverletzt geblieben. Sachschaden am Auto: rund 2000 Euro.