41 Kommunen waren dabei, als im Mai die Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußverkehrsfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz (AGFFK) gegründet wurde. Speyer fehlte, will jetzt aber nachziehen. Der Stadtrat sagte ja, die Verwaltung darf den Beitritt zu einem Jahresbeitrag von 2000 Euro vollziehen. Sie erhofft sich Unterstützung bei Förderanträgen, konkreten Projekten, Weiterbildungsveranstaltungen und in der Öffentlichkeitsarbeit.