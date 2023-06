Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Industriestraße verletzt worden. Laut Polizei war die 32-Jährige auf dem Fahrradweg in Richtung Süden unterwegs. Gleichzeitig wollte eine 20-Jährige mit ihrem Auto von der B39 kommend nach rechts in Richtung Feuerwehr abbiegen. Die Radfahrerin missachtete das Zeichen „Vorfahrt gewähren“ und es kam, obwohl die Autofahrerin noch abbremste, zu einem leichten Zusammenstoß. Die 32-Jährige stürzte dabei vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand augenscheinlich keiner.