Ein betrunkener Fahrradfahrer ist in der Nacht zum Mittwoch in Speyer unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei fuhr der 32-jährige Mann gegen 3 Uhr ohne Licht und in Schlangenlinien auf der Unteren Langgasse. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest 2,68 Promille. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein und entnahm ihm eine Blutprobe. Außerdem verbot sie ihm die Weiterfahrt mit seinem Fahrrad.