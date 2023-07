Bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Waldseer Straße ist ein 46-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei befuhr der Mann um kurz nach 23 Uhr den Radweg in Richtung Wormser Landstraße. An der Kreuzung Tullastraße fuhr ein 23-jähriger Autofahrer bei Grün in diese ein, während der Radfahrer sein Rotlicht missachtete. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer auf die Motorhaube des Wagens und gegen die Windschutzscheibe krachte und auf die Straße fiel. Er wurde von dem Fahrer des Autos und von Passanten erstversorgt, bevor Notarzt und Rettungsdienst eintrafen. Der 46-Jährige, über dessen Art der Verletzungen nichts mitgeteilt wurde, kam ins Krankenhaus. Die Beamten stellten bei ihm Alkoholgeruch fest, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.