Am Samstagmorgen wurden der Polizei mehrere Personen gemeldet, die sich an einem verschlossenen Fahrrad an der Aral-Tankstelle in der Landauer Straße zu schaffen machten. Die Beamten trafen bei ihrer Fahnung drei Männer mit insgesamt sechs Fahrrädern an, wie sie berichten. „Die Täter räumten den Diebstahl von drei der mitgeführten Fahrräder ein“, heißt es. Da der Verdacht bestehe, dass die anderen Drahtesel ebenfalls entwendet wurden, wurden alle sichergestellt. Die Polizei bittet Zeugen und auch mögliche Opfer von Diebstählen, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.