Mehrere Fahrrad-Diebstähle beschäftigten die Speyerer Polizei am Wochenende. Wie die Beamten nun mitteilten, versuchten Unbekannte am vergangenen Freitag, 22. Oktober, in der Zeit von Mitternacht bis 08.15 Uhr, ein Fahrrad aus einem Innenhof in der Johannesstraße zu entwenden. Das gelang den Tätern oder dem Täter aber nicht, weil das Fahrrad gut gesichert war. Am selben Tag zwischen 09.45 und 11.30 Uhr wurde auf dem Königsplatz ein mit Zahlenschloss gesichertes elektrisches, hellbraunes Herren-Cityrad der Marke EBM im Wert von etwa 2000 Euro entwendet. Es war mit Fahrradtaschen ausgestattet. Am Samstag, 23. Oktober, um 15.50 Uhr, stellte eine 34-Jährige ihr schwarzes elektrisches Damenrad der Marke Fischer im Wert von etwa 800 Euro in der Bahnhofstraße nahe der Einmündung zur Siegbertstraße ab. Sie sicherte es mit einem Zahlenschloss und ging weg. Als sie zurückkam, war das Rad mit Fahrradkorb, Fahrradcomputer und Kindersitz weg. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.